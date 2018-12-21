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11:17 21.12.2018

Окружной админсуд Киева обязал Минюст отчитаться, почему не выполняется запрет о регистрации решений "съезда" "Оппоблока"

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Окружной админсуд Киева обязал Минюст отчитаться, почему не выполняется запрет о регистрации решений "съезда" "Оппоблока"

Окружной административный суд Киева обязал Министерство юстиции отчитаться об исполнении постановления суда, которое запрещает регистрировать решения нелегитимного съезда "Оппозиционного блока", говорится в решении суда, принятом в четверг.

Как сообщает пресс-служба партии, суд установил, что Минюст получил постановление суда о запрете регистрировать решения нелегитимного съезда "Оппозиционного блока", который был проведен 15 декабря 2018 г. Кроме того, оно было вручено представителям министерства лично народным депутатом Украины Сергеем Лариным. Однако никаких действий со стороны Министерства юстиции не последовало.

Окружной административный суд Киева установил, что Минюст не выполняет его предыдущее решение. Новым решением суд обязал Министерство юстиции предоставить отчет об исполнении постановления о запрете регистрировать решения нелегитимного съезда "Оппоблока" на следующий день после получения решения от 20 декабря.

Также суд постановил, что министр юстиции Павел Петренко несет личную ответственность за исполнение определения суда и должен отчитаться в пятницу, 21 декабря.

В партии подчеркнули, что съезд части "Оппозиционного блока" прошел 15 декабря. Он был созван вопреки Уставу партии, который предусматривает, что решение о проведении съезда может принимать только Политсовет "Оппозиционного блока". Политсовет партии такого решения не принимал.

Теги: #съезд #суд #оппоблок
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