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Выборы

09:45 21.12.2018

Тимошенко обвиняет Порошенко в политических репрессиях против партийцев "Батькивщины"

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Тимошенко обвиняет Порошенко в политических репрессиях против партийцев "Батькивщины"

В Администрации Президента понимают, что честным способом выборы им никогда не выиграть, и именно поэтому прибегают к политическим репрессиям против своих оппонентов, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Политик рассказала, что за три дня до выборов в ОТГ она получила очень тревожный сигнал из Черкасской области: в пятницу областной прокурор планирует вручить подозрения руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, председателю областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине, партийцу Сергею Коломийцу.

"Подозрения уже подготовлены и подписаны. По надуманными, юридически ничтожными основаниями власти планируют лишить свободы руководство областной партийной организации. Раньше так же безосновательно еще 4 подозрения были вручены председателю Черкасской областной организации, мэру Черкасс Анатолию Бондаренко. По нашей информации, подозрения также готовятся голове городской организации Роману Дисканту и 1-му заместителю председателя областной парторганизации Михаилу Мушиеку", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Фейсбук в четверг, сообщается на сайте партии.

Таким образом в Черкасской области уже нет ни одного руководителя в партийной структуре, который бы остался без внимания прокуратуры, отметила лидер "Батькивщины".

"Это делается по прямому указанию из Администрации Президента. Я знаю, что на 23 декабря власти готовят еще одну серию провокаций - по всей стране псевдо-представители "Батькивщины" якобы подкупают избирателей", - сказала она.

Учитывая такие антидемократические и коварные действия Ю.Тимошенко обратилась к Петру Порошенко: "Прекратите! Не позорьтесь сами и не позорьте страну! Вам осталось 4 месяца у власти".

Она посоветовала главе государства смириться с проигрышем и добыть свой срок достойно, как положено мужчине.

"Вы тянете страну назад, в олигархическое прошлое с политическими репрессиями, коррупцией, кумовством. А Украина нуждается движения вперед!", - подытожила политик.

Теги: #тимошенко #порошенко #юлия_тимошенко
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