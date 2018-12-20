Заявления Путина свидетельствуют о намерениях РФ вмешиваться в ход выборов президента Украины и Рады – пресс-служба БПП

Заявления президента РФ Владимира Путина, озвученные на пресс-конференции 20 декабря и касающиеся президента Украины Петра Порошенко, являются свидетельством намерений России вмешиваться в ход президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году, отмечают в пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Заявления Владимира Путина, которые он сделал во время пресс-конференции в четверг, в очередной раз показали намерение России активно вмешаться в ход выборов президента и Верховной Рады Украины, которые состоятся в следующем году. Кремль еще раз продемонстрировал свои неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины, который эффективно сочетает функции верховного главнокомандующего и руководителя украинской дипломатии", - говорится в заявлении пресс-службы "БПП "Солидарность".

В политсиле считают, что В.Путин рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы "более сговорчивыми, готовыми уступить национальные интересы, готовыми принять мир на российских условиях, то есть капитулировать; готовыми пересмотреть или заморозить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО".

В пресс-службе "БПП "Солидарность" не сомневаются, что граждане Украины разберутся "без московских суфлёров" в ситуации и дадут достойную оценку каждому политику.

В.Путин на пресс-конференции, в частности, выразил мнение, что президент Украины П.Порошенко пытается поднять собственный рейтинг в ущерб интересам своей страны и ее граждан.