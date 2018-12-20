Выборы2019

Выборы

21:11 20.12.2018

Заявления Путина свидетельствуют о намерениях РФ вмешиваться в ход выборов президента Украины и Рады – пресс-служба БПП

1 мин читать
Заявления Путина свидетельствуют о намерениях РФ вмешиваться в ход выборов президента Украины и Рады – пресс-служба БПП

Заявления президента РФ Владимира Путина, озвученные на пресс-конференции 20 декабря и касающиеся президента Украины Петра Порошенко, являются свидетельством намерений России вмешиваться в ход президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году, отмечают в пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Заявления Владимира Путина, которые он сделал во время пресс-конференции в четверг, в очередной раз показали намерение России активно вмешаться в ход выборов президента и Верховной Рады Украины, которые состоятся в следующем году. Кремль еще раз продемонстрировал свои неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины, который эффективно сочетает функции верховного главнокомандующего и руководителя украинской дипломатии", - говорится в заявлении пресс-службы "БПП "Солидарность".

В политсиле считают, что В.Путин рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы "более сговорчивыми, готовыми уступить национальные интересы, готовыми принять мир на российских условиях, то есть капитулировать; готовыми пересмотреть или заморозить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО".

В пресс-службе "БПП "Солидарность" не сомневаются, что граждане Украины разберутся "без московских суфлёров" в ситуации и дадут достойную оценку каждому политику.

В.Путин на пресс-конференции, в частности, выразил мнение, что президент Украины П.Порошенко пытается поднять собственный рейтинг в ущерб интересам своей страны и ее граждан.

Теги: #рф #выборы #путин #вмешательство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

КМИС: Более половины украинцев готовы поддержать Гриценко как единого кандидата от демсил на выборах президента

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской обладминистрации предоставить заключения о возможности участия регионов в выборах

ЦИК утвердила план подготовки и проведения президентских выборов в 2019 году

Политологи рассказали о новых манипулятивных технология кандидатов перед выборами

Минюст и ЦИК начали просветительскую кампанию о голосовании на выборах-2019

Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге – "Социопрогноз"

Бойко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Донецкой области - соцопрос

Шоумен Зеленский не выйдет во второй тур выборов президента - Бекешкина

"У Порошенко есть предложение к Садовому и Вакарчуку". Как президента пытаются провести во второй тур выборов - "Страна"

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Луганской области - соцопрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Чумак: В Украине нужно переориентировать олигархическую экономику в экономику роста

Ляшко: Власть хочет забрать землю у крестьян, как это сделал Ленин в 1917 году

Шуфрич о драке в Раде: Бесовские силы, к которым призывал Парубий, вселились сегодня в отдельных депутатов

"Оппозиционна платформа – За життя" заявляет, что будет бороться против переименования УПЦ (МП) и в Раде, и в судах

Новинский: Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине – УПЦ (МП)

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

Нардепы из "Оппоблока" и "Народного фронта" устроили потасовку в зале Рады из-за плаката с изображением Медведчука

Бойко: Пусть Турчинов сам садится на корабль и плывет освобождать наших моряков

Гриценко рассказал, что может побороть рейдерство в Украине

Богомолец призвала всех кандидатов в Президенты пройти детектор лжи

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА