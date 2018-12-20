Выборы2019

Выборы

19:31 20.12.2018

Чумак: В Украине нужно переориентировать олигархическую экономику в экономику роста

1 мин читать
Чумак: В Украине нужно переориентировать олигархическую экономику в экономику роста

Чтобы в Украине не было долгов перед международными организациями, надо переориентировать экономику с олигархической на экономику роста, сказал лидер Гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак.

"За 27 лет из Украины выведено в оффшорные юрисдикции 114 млрд долларов. Бизнес по-украински значит, что я занимаю государственную должность, прихожу в Верховную Раду, министерство, сажусь на государственный поток, создаю свое предприятие, которое получает заказ от украинского государства. Деньги идут в мой карман. Я их вывожу через оффшоры без налогообложения, а потом завожу как инвестиции. Эта экономическая система называется монополия и олигархи", - отметил В.Чумак в эфире канала "Наш" в среду, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции" .

Он добавил, что власть выдает за победу рост ВВП на 2,7% в то время, как в системе мировой или европейской экономики такие цифры означают стагнацию.

"Мы не растем, потому что из Украины вывели деньги и инвестиции. Экономика растет, когда сюда не боятся вкладывать деньги. Когда вкладывают деньги, создаются рабочие места, создается конкуренция в экономической среде. Растет покупательная способность населения. По-другому экономика не работает", - подытожил В.Чумак.

Теги: #чумак #украина #экономика
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК утвердила план подготовки и проведения президентских выборов в 2019 году

Политологи рассказали о новых манипулятивных технология кандидатов перед выборами

Гриценко рассказал, что может побороть рейдерство в Украине

Садовый: Авиация - один из ключевых элементов запуска экономики страны

Рабинович: Очередной заем от МВФ - это лишь предвыборный ресурс, который власть выторговала для себя за счет населения

Стало известно, за кого проголосовали б украинцы, если бы в выборах-2019 участвовали только артисты

Более 170 громад лишают права выбора - Садовый

Бойко: Кредит МВФ – это не подарок, а результат провальной политики правительства

Европейский букмекер bwin считает Тимошенко и Порошенко наиболее вероятными победителями выборов

Гриценко рассказал, как вдвое снизить стоимость лекарств

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: Власть хочет забрать землю у крестьян, как это сделал Ленин в 1917 году

КМИС: Более половины украинцев готовы поддержать Гриценко как единого кандидата от демсил на выборах президента

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской обладминистрации предоставить заключения о возможности участия регионов в выборах

Шуфрич о драке в Раде: Бесовские силы, к которым призывал Парубий, вселились сегодня в отдельных депутатов

"Оппозиционна платформа – За життя" заявляет, что будет бороться против переименования УПЦ (МП) и в Раде, и в судах

Новинский: Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине – УПЦ (МП)

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

Нардепы из "Оппоблока" и "Народного фронта" устроили потасовку в зале Рады из-за плаката с изображением Медведчука

Бойко: Пусть Турчинов сам садится на корабль и плывет освобождать наших моряков

Минюст и ЦИК начали просветительскую кампанию о голосовании на выборах-2019

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА