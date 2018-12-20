Чумак: В Украине нужно переориентировать олигархическую экономику в экономику роста

Чтобы в Украине не было долгов перед международными организациями, надо переориентировать экономику с олигархической на экономику роста, сказал лидер Гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак.

"За 27 лет из Украины выведено в оффшорные юрисдикции 114 млрд долларов. Бизнес по-украински значит, что я занимаю государственную должность, прихожу в Верховную Раду, министерство, сажусь на государственный поток, создаю свое предприятие, которое получает заказ от украинского государства. Деньги идут в мой карман. Я их вывожу через оффшоры без налогообложения, а потом завожу как инвестиции. Эта экономическая система называется монополия и олигархи", - отметил В.Чумак в эфире канала "Наш" в среду, сообщает пресс-служба "Гражданской позиции" .

Он добавил, что власть выдает за победу рост ВВП на 2,7% в то время, как в системе мировой или европейской экономики такие цифры означают стагнацию.

"Мы не растем, потому что из Украины вывели деньги и инвестиции. Экономика растет, когда сюда не боятся вкладывать деньги. Когда вкладывают деньги, создаются рабочие места, создается конкуренция в экономической среде. Растет покупательная способность населения. По-другому экономика не работает", - подытожил В.Чумак.