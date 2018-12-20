КМИС: Более половины украинцев готовы поддержать Гриценко как единого кандидата от демсил на выборах президента

Более половины населения Украины считают, что единым кандидатом от демократических сил на выборах президента страны должен быть лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Согласно обнародованным в четверг результатам исследования "Мнения и взгляды населения Украины: декабрь 2018" (омнибус), проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), на вопрос "Кто из перечисленных потенциальных кандидатов, на ваш взгляд, должен быть единым кандидатом в президенты от демократических сил?" 51,3% назвали А.Гриценко.

Музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука видят единым кандидатом от демсил 20,5% респондентов; мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового – 13,3%.

За лидера движения "Хвыля", народного депутата Украины Виктора Чумака как единого кандидата от демократических сил на президентских выборах готов отдать голос 1% украинцев.

Другие потенциальные кандидаты набирают менее 1%. Так, 0,7% опрошенных готовы поддержать журналиста, общественного активиста Дмитрия Гнапа, 0,6% - бывшего городского голову Глухова (Сумская обл.) Мишеля Терещенко.

2,6% респондентов заявили о намерении проголосовать за другого кандидата, 10,1% затруднились с ответом.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 20 ноября по 17 декабря 2018 года. Полевой этап длился с 30 ноября по 14 декабря. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа собраны 2034 анкеты.