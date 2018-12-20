ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской обладминистрации предоставить заключения о возможности участия регионов в выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит Донецкую и Луганскую областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации предоставить ей до 28 декабря заключения относительно возможности организации подготовки и проведения выборов президента, которые назначены на 31 марта 2019 года, во входящих в соответствующие области территориальных избирательных округах, сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК просит предоставить информацию по состоянию на 27 декабря.

Как сообщалось, до 14:00 26 декабря в Донецкой и Луганской областях введено военное положение.