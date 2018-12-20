Выборы2019

Выборы

17:59 20.12.2018

ЦИК утвердила план подготовки и проведения президентских выборов в 2019 году

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ЦИК утвердила план подготовки и проведения президентских выборов в 2019 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на очередном заседании в четверг утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента Украины, решением парламента назначенных на 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссии отметили, что избирательный процесс выборов стартует с 31 декабря. С этого дня до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации.

Зарегистрировать их Центризбирком должен в течение 5 дней со дня приема документов, а последним днем регистрации станет 8 февраля. Предвыборная агитация кандидатом разрешается со следующего дня после его регистрации до 24:00 29 марта 2019. Что касается, например, сегодня, то политическая реклама является незаконной.

До 7 марта 2019 включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования. Соответственно, до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.

Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля 2019 включительно, участковые - до 12 марта 2019 включительно.

До 22 марта включительно Государственный реестр избирателей должен будет передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы, а до 25 марта включительно избиратели смогут обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о не включении в список, неточностях внесенных данных или с заявлением о желании сменить на выборах место голосования.

Непосредственно голосование на выборах президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019.

После этого окружные комиссии обязаны установить до 5 апреля 2019 включительно итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно - результаты по Украине.

В итоге, до 13 апреля включительно должны быть официально обнародованы результаты и решение о назначении второго тура выборов в случае его принятия.

Календарный план утвержден в четверг Центризбиркомом только для первого тура выборов. В то же время, если ни один из кандидатов не наберет 31 марта 2019 более 50% голосов, то на 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.

Теги: #цик #украина #выборы
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