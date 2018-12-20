Шуфрич о драке в Раде: Бесовские силы, к которым призывал Парубий, вселились сегодня в отдельных депутатов

Бесовские силы, к которым призвал спикер ВР Андрей Парубий, вселились в депутатов "Народного фронта", сказал нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич, комментируя драку между ним и нардепом от НФ Юрием Березой, которая случилась после голосования за переименование УПЦ (МП) в Русскую православную церковь в Украине.

"Мы конкретное видео (кнопкодавства - ИФ) показали Парубию, он там начал что-то говорить про бесов. Видно все, кто сегодня голосовали, все 240 депутатов, точно не с Богом общались. И после того, как мы попросили переголосовать этот вопрос, на эмоции Парубия отреагировали отдельные депутаты «Народного фронта». Они начали нам угрожать, что если мы не угомонимся, они с нами расправятся прямо на месте. Уже уходя от трибуны, после выполнения всех обязанностей, я сорвал плакат, который там висел. Это вызвало бурю эмоций", - пересказал ход событий Н.Шуфрич журналистам в кулуарах.

На вопрос о драке политик ответил, что он почувствовал какой-то толчок с полуоборота, но не успел рассмотреть от кого он был.

"Я почувствовал какой-то толчок с полуоборота, не успел рассмотреть кто. Тот, кто был рядом, по-моему, ощутил", - поделился нардеп.