"Оппозиционна платформа – За життя" заявляет, что будет бороться против переименования УПЦ (МП) и в Раде, и в судах

В объединении "Оппозиционна платформа – За життя" заявляют, что намерены бороться в сессионном зале парламента и в судах против решения о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №5309, согласно которому Украинская православная церковь должна изменить название и указать свою принадлежность к России. Проголосовала с нарушением регламента, вопреки здравому смыслу, без учета мнения прихожан УПЦ, продолжая антиконституционное вмешательство в вопросы религии", - сказано в заявлении полисилы, распространенном пресс-службой в четверг.

В "Оппозиционной платформе – За життя" подчеркивают, что это решение является узурпацией полномочий и прямое нарушение Конституции.

"Мы боремся и будем бороться против этого правового беспредела и в сессионном зале, и в судах. После победы все незаконные решения будут отменены. Средневековые практики – не для демократической страны", - сказано в заявлении.

Ранее в это день Верховная Рада Украины приняла в целом закон (№5309), обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).