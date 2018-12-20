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Выборы

16:27 20.12.2018

Политологи рассказали о новых манипулятивных технология кандидатов перед выборами

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Политологи рассказали о новых манипулятивных технология кандидатов перед выборами

Традиционно для победы на выборах в Украине кандидаты обещают все: от повышения зарплат и пенсий до борьбы с коррупцией и снижения цен на что угодно. Новая и не менее манипулятивная технология – решение экологических проблем. Она рассчитана на промышленные регионы. Особенно на жителей Кривого Рога, Мариуполя, Запорожья и других городов, пишет "24 канал".

Так, по словам, политолога Михаила Бесараба, люди чувствительны к теме экологии, что дает политикам возможность манипулировать ими.

"Когда мы говорим об экологии, это угроза жизни и здоровью. К таким темам люди чувствительны. Экологическая тематика, решение какой-то экологической проблемы или преодоление техногенной катастрофы, увы, для циничных политиков, это очень удачная площадка для манипуляций, – заявил политолог.

Чтобы доказать украинцам свою обеспокоенность, кандидаты накануне выборов готовы даже создавать целые политические партии и представить экологические программы, сообщает телеканал. Однако, эксперты советуют не доверять популистам.

"Предвыборные программы депутатов, кандидатов, подразумевается, и в депутаты, и в президенты, к сожалению, остаются инструментом политической пропаганды и агитации. Их цель – повлиять на электоральное поведение избирателя. То есть заставить прийти, проголосовать за этого кандидата", – заявил в сюжете политолог Валентин Гладких.

Теги: #кандидаты #украина #политологи #выборы
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