Новинский: Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине – УПЦ (МП)

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что принятый Верховной Радой закон о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата) ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине.

"Верховная Рада уже проголосовала один из антицерковных законопроектов - №5309 о насильственном переименовании Украинской православной церкви, несмотря на конституционный запрет дискриминации какой-либо конфессии. Считаю, что этим антиправославным голосованием власть окончательно противопоставила себя народу", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Нардеп отметил, что данный законопроект был включен в повестку дня парламента с нарушением регламента.

"Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине - Украинской православной церкви, прихожанами которой, по самым скромным подсчетам, являются около 10 млн человек, которые сегодня могут быть лишены права на свободу совести и вероисповедания. И, по-видимому, в верующих УПЦ режим видит для себя угрозу", - заявил В.Новинский

Он подчеркнул, что "Оппозиционный блок" выступает против "создания провластных религиозных организаций за счет ущемления в правах трети украинского народа, и против углубления раскола украинского общества в угоду избирательной кампании президента Петра Порошенко".

Ранее в это день Верховная Рада Украины приняла в целом закон (№5309), обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).