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14:13 20.12.2018

Бойко: Пусть Турчинов сам садится на корабль и плывет освобождать наших моряков

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Бойко: Пусть Турчинов сам садится на корабль и плывет освобождать наших моряков

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко призвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова сначала вернуть украинских моряков, а затем идти походом куда угодно.

"Желательно, чтобы А.Турчинов лично сел в корабль и сам туда поплыл, а не толкал людей к действиям, последствия которых непредсказуемы. Лучше было бы, чтобы власть, представителем которой, кстати, является секретарь СНБО, вернула наших моряков, чтобы Новый год они уже могли встречать дома. А так это звучит как сознательная провокация накануне окончания срока действия военного положения", - заявил политик журналистам, комментируя предложения секретаря СНБО А.Турчинова отправить украинские корабли в Керченский пролив, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя".

По убеждению оппозиционного политика, главное, что должна делать украинская власть – это находить по-настоящему действенные средства, переговорные площадки, чтобы вернуть наших ребят, а главное – урегулировать конфликт в Азовском море.

"Сегодня в стенах парламента звучит много разнообразных призывов. Но мы считаем, что Украина должна двигаться путем деэскалации в Азовском море. Необходимо, чтобы украинские корабли могли беспрепятственно ходить в украинские порты. Для этого необходимо выйти на прямые переговоры между Украиной и Российской Федерацией. И очень хорошо, что канцлер Германии Ангела Меркель согласилась стать посредником в этом процессе", - отметил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #турчинов #азовский_кризис #моряки
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