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14:15 20.12.2018

Нардепы из "Оппоблока" и "Народного фронта" устроили потасовку в зале Рады из-за плаката с изображением Медведчука

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Нардепы из "Оппоблока" и "Народного фронта" устроили потасовку в зале Рады из-за плаката с изображением Медведчука

Потасовка между двумя группами народных депутатов произошла в зале заседаний Верховной Рады в четверг днем из-за сорванного членом фракции "Оппозиционный блок" Нестором Шуфричем с парламентской трибуны плаката.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после голосования и принятия закона, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны парламента прикрепленный плакат с изображением лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука за решеткой и надписью "Агента Путина Медведчука - под суд".

В это время нардеп из фракции "Народный фронт" Юрий Береза подбежал к Н.Шуфричу и отобрал у него плакат. К этому моменту на пространстве у трибуны уже собрались несколько десятков парламентариев из обеих фракций, а также несколько внефракционных.

После того, как плакат оказался в руках у Ю.Березы, между группой нардепов из"Оппозиционного блока" с одной стороны и нардепами от "Народного фронта" и некоторыми внефракционными парламентариями произошла короткая потасовка. По итогам стычки "нарфронтовцы" вновь вернули плакат к парламентской трибуне.

После инцидента спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании.

Теги: #народный_фронт #медведчук #шуфрич #нестор_шуфрич #оппоблок
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