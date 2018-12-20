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13:58 20.12.2018

Гриценко рассказал, что может побороть рейдерство в Украине

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Гриценко рассказал, что может побороть рейдерство в Украине

Решить проблему рейдерства в Украине можно только реформировав судебную систему и введя адекватное наказание для судей, которые принимают неправомерные решения, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Рейдерство - внутренняя проблема несправедливости и незащищенности. Из-за этого человек не имеет никакой мотивации жить в стране", - подчеркнул лидер "Гражданской позиции" во время визита в Кропивницкий в среду, сообщает пресс-служба политика.

Он рассказал, что на встрече в Кропивницком аграрии заявили, что именно рейдерство видят сквозной проблемой.

"Это базовое и принципиальное - защита права собственности. Я говорил с фермерами, их трясет от того, что приходит кто-то с оружием и говорит, что это наше. Фермеры обращаются в правоохранительные органы, а те смеются", - отметил А.Гриценко.

Также, по словам политика, защита собственности - условие, чтобы в Украине заходили иностранные инвесторы. Он рассказал, что это возможно только после того, как суды станут справедливыми. Политик имеет два подхода, которые позволят поставить в рамки судей.

Первый - создание условий и стимулов, так называемый зеленый коридор. Эта часть уже реализована, потому что судьям установили высокие зарплаты и пенсии.

"Но все равно суд не защищает, потому что должно быть второе - красный коридор ответственности за принятые решения", - сказал А.Гриценко и вспомнил, что в 2009 году, когда он был народным депутатом, зарегистрировал законопроект об ответственности судей. Его поддержал парламент, но президент Виктор Ющенко наложил вето.

"В нем я прописал, что если судья за взятку ломает судьбы, то либо пожизненно сядет в тюрьму, или сядет без права амнистии и помилования, или у его семьи конфискуют имущество. Мне сказали, если бы закон вступил в действие, треть судей бы уволилась. Хорошо, пришли бы молодые юристы. Судей надо наказывать, иначе мы не восстановим справедливость", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #гриценко_анатолий #украина #рейдерство
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