Выборы2019

Выборы

13:38 20.12.2018

Минюст и ЦИК начали просветительскую кампанию о голосовании на выборах-2019

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Минюст и ЦИК начали просветительскую кампанию о голосовании на выборах-2019

Министерство юстиции Украины и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дали старт просветительской кампании о процедурах голосования на президентских и парламентских выборах в 2019 году, смены места голосования без смены регистрации и т.д.

"Мы совместно с ЦИК приняли решение начать в рамках общенационального проекта "Я имею право" большую просветительскую кампанию "Я имею право выбирать"… В 2019 году многие избиратели будут избирать органы центральной власти впервые, также есть большая категория избирателей, которые являются внутренне перемещенными лицами", - сказал министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, согласно социальным опросам около 60% переселенцев не знают, каким образом реализовать свое избирательное право.

Кроме того, просветительская кампания будет направлена также на украинцев, которые не проживают по своему месту регистрации.

П.Петренко отметил, что кампания будет реализовываться через систему бесплатной правовой помощи Минюста, органы местного самоуправления, а также гражданские организации и СМИ.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, заявление о смене места голосования без смены места регистрации можно написать уже с 31 декабря.

"Если вы родом из маленького городка, а живете в столице или другом городе, вы должны просто обратиться в органы ведения реестра, написать заявление, в котором дать пояснение, почему именно вам нужно сменить (место голосования – ИФ). Возможно, вы работаете в другом городе, строите жилье или другие причины. И очень быстро будет принято решение об изменении места вашего голосования", - уточнила она.

Н.Бернацкая добавила, что в рамках ЦИК ведутся дискуссии о том, как облегчить процедуру голосования для внутренне перемещенный лиц.

Теги: #цик #минюст #выборы
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