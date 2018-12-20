Выборы2019

Выборы

13:10 20.12.2018

Выборы в ОТГ в областях, где введено военное положение, будут назначены и проведены после его окончания – Бернацкая

1 мин читать
Выборы в ОТГ в областях, где введено военное положение, будут назначены и проведены после его окончания – Бернацкая

Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая уверена, что выборы в объединенных территориальных громадах в тех 10 областях Украины, где был введен правовой режим военного положения, будут назначены и проведены после его окончания.

"Выборы проходят во всех областях, кроме тех 10, где введено военное положение… Мы четко стояли на том, что избирательный процесс должен пройти "от А до Я". Я уверена, что эти выборы в этих 10 регионах, где было введено военное положение, будут назначены после того как оно завершится. И будут проведены", - сказала она журналистам после пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам Н.Бернацкой, возможности провести выборы в ОТК 23 декабря, расположенных на территории областей с введенным режимом военного положения, уже нет.

"Это связано с тем, что выборы - это не только день голосования, это еще и избирательный процесс, который длится большой период времени, там четко определен каждый день, в который проводятся определенные процедуры. Если выпадает неделя или две, то это становится основанием для оспаривания (результатов выбров – ИФ)", - пояснила секретарь ЦИК.

Теги: #отг #цик
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минюст и ЦИК начали просветительскую кампанию о голосовании на выборах-2019

ЦИК Украины: протокол о сотрудничестве с ЦИК РФ более не действует

Центральная избирательная комиссия и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения – законопроект

МВД и ЦИК заключили меморандум для недопущения правонарушений во время выборов

Порошенко: У нас есть все предпосылки для спокойного проведение 23 декабря выборов в ОТГ

Андрей Магера: Сегодня выборы в областях, где введено военное положение, можно проводить и без решения Рады - "Главком"

Экс-глава ЦИК Михаил Охендовский рассказал о схемах фальсификации выборов и иностранном влиянии - "Страна"

Проведение выборов в ОТГ превратит военное положение в фарс, считают в "Самопомочи"

Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко рассказал, что может побороть рейдерство в Украине

Богомолец призвала всех кандидатов в Президенты пройти детектор лжи

"Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и БПП лидируют в рейтингах – "Социопрогноз"

Богомолец: В Раде блокируют законопроект о защите медиков от нападений

Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге – "Социопрогноз"

Ляшко: Власть крышует бандитов, которые грабят украинцев

Аукционы на "зеленую" энергию - это путь против "энергетических олигархов" - Садовый

Бойко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Донецкой области - соцопрос

Безсмертный рассказал о своих домашних обязанностях и равноправии в семье

Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента - указ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА