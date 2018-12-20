Богомолец: В Раде блокируют законопроект о защите медиков от нападений

В Верховной Раде блокируют законопроект, которым нападение на медиков должны приравнять к нападению на журналистов, рассказала народный депутат Украины Ольга Богомолец.

"У нас случаев нападений на медиков - сотни. Человека, который приезжает на выезд "скорой", могут даже убить. Я помню момент на Банковой, когда мы оттаскивали людей без сознания, а нас бил Беркут по рукам, хоть на нас и был "красный крест". Я подала закон, чтобы медиков приравняли к журналистам, если происходит нападение. Чтобы они имели защиту при выполнении служебных обязанностей. Я полчаса уговаривала правоохранительный комитет. Он, в конце концов, проголосовал за этот проект закона, но его не выносят на голосование в парламент. Так же блокируют, как и законопроект об общеобязательном государственном медстраховании", - сказала О.Богомолец во время ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "NewsОne".

Отметим, соответствующий законопроект зарегистрирован в апреле 2017 года. Он предусматривает введение уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье, взятие в заложники, угрозу или насилие в отношении медицинских и фармацевтических работников при исполнении ими служебных обязанностей.

"Я работала обычным врачом на Троещине. И помню, как это, когда ты поднимаешься в квартиру и слушаешь - не в притон или на "шабаш" алкоголиков ты сейчас попадешь. Бывали случаи, когда мы еле сбегали. Ты не знаешь, что тебя ждет за дверью. Я помню насилие, когда ты хочешь помочь человеку, а тебя просто бьют или громят медпункт на Майдане. Медики имеют право на защиту", - подытожила политик.