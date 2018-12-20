"Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и БПП лидируют в рейтингах – "Социопрогноз"

Политические партии "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и "Блок Петра Порошенко" возглавили рейтинг партий, которые получают наибольшую поддержку среди украинцев.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" проведенного в период с 7 по 18 декабря 2018 года.

Так, 25% избирателей, которые намерены голосовать, отдадут свои голоса на следующих парламентских выборах за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко. На втором месте находится "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Юрия Бойко - 13,5% украинцев. На третьем месте – "Блок Петра Порошенко" с 13,3% поддержки, "Гражданская позиция" - 12,9%, "Радикальная партия" - 9,9% голосов, "Самопомич" – 5%, "Наши" – 4%, "Оппозиционный блок" – 3%, ВО "Свобода" – 2,7, "УКРОП" – 1,7% и "Аграрная партия" – 1,6%.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 2022 респондента. Опрос был проведен в 24-х областях Украины и в г.Киеве. Погрешность составляет не более 2,24%.