Выборы2019

Выборы

13:06 20.12.2018

"Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и БПП лидируют в рейтингах – "Социопрогноз"

1 мин читать
"Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и БПП лидируют в рейтингах – "Социопрогноз"

Политические партии "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За життя" и "Блок Петра Порошенко" возглавили рейтинг партий, которые получают наибольшую поддержку среди украинцев.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" проведенного в период с 7 по 18 декабря 2018 года.

Так, 25% избирателей, которые намерены голосовать, отдадут свои голоса на следующих парламентских выборах за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко. На втором месте находится "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Юрия Бойко - 13,5% украинцев. На третьем месте – "Блок Петра Порошенко" с 13,3% поддержки, "Гражданская позиция" - 12,9%, "Радикальная партия" - 9,9% голосов, "Самопомич" – 5%, "Наши" – 4%, "Оппозиционный блок" – 3%, ВО "Свобода" – 2,7, "УКРОП" – 1,7% и "Аграрная партия" – 1,6%.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 2022 респондента. Опрос был проведен в 24-х областях Украины и в г.Киеве. Погрешность составляет не более 2,24%.

Теги: #партии #парламент #опросы2019
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге – "Социопрогноз"

Бойко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Донецкой области - соцопрос

Вилкул: Хорошая новость в том, что большинства депутатов, которые голосовали за античеловеческие законы, в новом составе Рады не будет

Бойко лидирует в президентском рейтинге в Луганской области - соцопрос

Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Николаевской области - соцопрос

Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Запорожской области – соцопрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Сумской области - соцопрос

В Черновицкой области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко - опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Закарпатской области - опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Херсонской области - опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко рассказал, что может побороть рейдерство в Украине

Минюст и ЦИК начали просветительскую кампанию о голосовании на выборах-2019

Богомолец призвала всех кандидатов в Президенты пройти детектор лжи

Выборы в ОТГ в областях, где введено военное положение, будут назначены и проведены после его окончания – Бернацкая

Богомолец: В Раде блокируют законопроект о защите медиков от нападений

Ляшко: Власть крышует бандитов, которые грабят украинцев

Аукционы на "зеленую" энергию - это путь против "энергетических олигархов" - Садовый

Безсмертный рассказал о своих домашних обязанностях и равноправии в семье

Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника президента - указ

Наливайченко о прибытии британского корабля в Одессу: Объединенное Королевство показывает пример другим членам НАТО, как поддержать Украину

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА