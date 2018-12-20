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12:16 20.12.2018

Ляшко: Власть крышует бандитов, которые грабят украинцев

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Ляшко: Власть крышует бандитов, которые грабят украинцев

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" не поддержала антирейдерский закон, инициированный Радикальной партией Ляшко, заявил лидер РПЛ Олег Ляшко.

"Президентская фракция провалила мой очень важный антирейдерский закон. Это убийственное доказательство того, что власть крышует бандитов, которые грабят украинцев", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

При этом О.Ляшко добавил, что после президентских выборов он заставит нардепов принять и подписать этот закон, "чтобы каждый, кто хочет ограбить владельца, очень строго за это отвечал".

Теги: #ляшко #рпл #олег_ляшко
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