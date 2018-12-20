Аукционы на "зеленую" энергию - это путь против "энергетических олигархов" - Садовый

Сегодня парламент должен рассмотреть законопроект о введении специальных аукционов в возобновляемой энергетике, сообщает пресс-служба "Объединение "Самопомич".

Инициатором и соавтором проекта закона является народный депутат от партии Лев Пидлисецкий.

По его убеждению, такой опыт является самым популярным механизмом поддержки развития возобновляемых источников энергии в Европе. Все инвесторы, которые хотят производить электроэнергию из ветра или солнца, обязаны участвовать в аукционе. Тот инвестор, который предложит самую низкую цену, получит право на строительство своего проекта.

В Украине же уже десять лет действует "зеленый тариф" - фиксированная цена на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников. Она устанавливалась, чтобы стимулировать развитие этой отрасли (согласно Национальной энергетической стратегии, к 2035 году доля возобновляемой энергетики в Украине должна достичь 25%), правда, за эти годы технологии стали более современными, эффективными и дешевыми.

"Поэтому "зеленая" энергетика должна развиваться. Аукционы, которые предлагает "Самопомич", направленные на рынок - против сверхприбылей "энергетических олигархов" и за конкуренцию. То есть мы можем получить инвестиции и дешевую энергию, производство которой еще и не вредит здоровью людей и окружающей среде. Убежден, такие вещи надо только поддерживать", - говорит лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.