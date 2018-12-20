Бойко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Донецкой области - соцопрос

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко и шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский являются лидерами президентского рейтинга в Донецкой области – их готовы поддержать 19,2% и 16,1% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

За лидера партии "Наши" Евгения Мураева готовы проголосовать 13,9% респондентов, за главу Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,0%, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,9%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 5,8%, за лидера партии "Основа" Сергея Таруту и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – по 3,2% респондентов.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти 13% жителей Донецкой области не определились с выбором кандидата, 14% - не принимали бы участия в голосовании.

В рейтинге партий лидирует "Оппозиционный блок", который поддерживают 19,3% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 15,4%, за "Батькивщину" - 13,5%, за партию "Наши" - 12,7%, "За життя" - 10,0%, "БПП Солидарность" - 5,6%, Радикальную партию - 5,1%, за партию "Основа" - 3,6%, за "Гражданскую позицию" - 2,9%.

Рейтинг других партий - менее 2%. Почти каждый десятый житель области не определился с выбором партии, каждый шестой - не намерен голосовать.