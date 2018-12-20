Безсмертный рассказал о своих домашних обязанностях и равноправии в семье

Политик, экс-вице-премьер Украины Роман Безсмертный рассказал о своих отношениях в семье.

"Всем интересно, какие политики дома и выполняют ли свои обязанности по дому. На канале ZIK после серьезной программы "Народ против" за кулисами спросили о вещах чуть менее серьезных. А именно кто мой стилист (жена, конечно), есть ли у нашей семье равноправие, какие у меня обязанности дома и так далее", - написал Р.Безсмертный на своей странице в Фейсбук.