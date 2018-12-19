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Выборы

19:56 19.12.2018

Шоумен Зеленский не выйдет во второй тур выборов президента

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Шоумен Зеленский не выйдет во второй тур выборов президента

Шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский не выйдет во второй тур президентских выборов в Украине, если будет участвовать в них, считает директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Что касается Зеленского, то как социолог могу сказать, что он не будет во втором туре. Потому что в значительной степени это протестное голосование. Но самое главное – это молодежь, а мы знаем, что молодежь намного меньше ходит на выборы", - сказала она в среду во время круглого стола "Кто, что, зачем? Начало президентской кампании 2019 в Украине".

И.Бекешкина указала, что если среди потенциальных избирателей других кандидатов в президенты уверены в своем выборе 50-60%, то в случае с В.Зеленским таких 17%.

"Его выдвигают, чтобы партия "Слуга народа" принимала участие в парламентских выборах и чтобы у Коломойского (бизнесмена Игоря Коломойского – ИФ) были дополнительно свои люди в парламенте", - считает социолог.

И.Бекешкина отметила, что нынешним лидером электоральных симпатий украинцев является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, но если смотреть на процент не тех, кто пойдет на выборы и будет голосовать, а на поддержку среди всего населения, то она составляет только около 12%.

"Для лидера это очень мало, но у других еще меньше", - подчеркнула эксперт.

И.Бекешкина обратила внимание на то, что таких непредсказуемых выборов, как будут выборы президента в 2019 году, в Украине еще не было.

Она указала, что на выборах будет более 30 кандидатов, потому что будет немало технических кандидатов. "Когда разница между кандидатами не очень большая, порядка 1%, то очень важно "вставить" того, кто может этот один процент забрать", - пояснила директор Фонда "Деминициативы".

По ее мнению, избирательная кампания на выборах президента 2019 года уже отмечена и будет сопровождаться "аукционом примитивных обещаний и разгулом популизма", причем многие эти обещания вообще не относятся к компетенции президента; подкупом избирателей в "бедном разочаровавшемся" обществе; серьезным вмешательством Российской Федерации в выборы президента путем компрометации всех кандидатов, кроме тех, кого считают пророссийскими.

Теги: #президент #выборы #социолог
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