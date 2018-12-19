"У Порошенко есть предложение к Садовому и Вакарчуку". Как президента пытаются провести во второй тур выборов - "Страна"

"Ждем что покажет социология - как на народ подействовала новая церковь", - так ответил на вопрос "Страны" о перспективах предвыборной кампании Петра Порошенко один из политтехнологов, близких к Банковой.

Действительно, прошедший собор 15 декабря, на котором была образована Православная церковь Украины, дал старт мощной пропагандисткой кампании в поддержку Порошенко, частью которой стала и пресс-конференция, состоявшаяся на следующий день.

До сих пор по соцсетям и СМИ идут волны экспертных мнений о том, какую "великую историческую роль" сыграл президент в деле создания "украинской церкви". Очередной пиар-всплеск ожидается 6-7 января, на Рождество, когда, предположительно, Вселенский патриарх передаст новой церкви Томос.

За счет этого команда Порошенко предполагает сделать рывок в президентских рейтингах, которые пока не очень радостны для президента. Сразу три опроса (КМИС, "Социальный мониторинг" и Seetarget), которые были проведены в конце ноября-начале декабря показали, что, несмотря на шум вокруг введения военного положения, позиции главы государства не улучшаются. Он не только значительно уступает рейтингу предвыборной гонки Юлии Тимошенко, но и проигрывает другим кандидатам, занимая, по разным опросам от 3 до 5 места в рейтингах.

То есть - не попадает во второй тур.

Поэтому задача все-таки пробиться на второе место в первом туре и выйти в финал гонки по-прежнему является центральной для Порошенко.

Помимо наращивания пропагандискткой активности вокруг церковного вопроса и других составляющих триады "армия, мова, вира", президент, как говорят источники на Банковой, предпринимает большие усилия по распылению голосов кандидатов, которые мешают ему выйти во второй тур.

Сейчас в числе таковых находятся три политика, рейтинги которые сопоставимы (а по некоторым опросам и превышают) рейтинги Порошенко. Это Владимир Зеленский, лидер "Оппозиционной платформы За життя" Юрий Бойко и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Мы уже рассказывали, как Порошенко при помощи Рината Ахметова пытается оттянуть голоса у Бойко через раскол "Оппозиционного блока" и выдвижения в президенты Александра Вилкула.

По данным "Страны" не менее активная работа идет и в отношении Анатолия Гриценко, который собирает под свои знамена "майданную" часть оппозиции.

По замыслу стратегов Банковой, ключевую роль в "сбивании" рейтинга Гриценко отводится мэру Львова Андрею Садовому и музыканту Святославу Вакарчуку. Последнего у Порошенко также хотят использовать против Владимира Зеленского, а также в качестве вип-агитатора за президента во втором туре выборов.

Подробности нового "хитрого плана" АП - в материале "Страны".

Садовой + Вакарчук - Гриценко

Как рассказали "Стране" источники, близкие к Администрации президента, в последние недели команда Порошенко ведет переговоры с Андреем Садовым и Святославом Вакарчуком о заключении некоего "понятийного" соглашения, которое бы предусматривало план действий как на время до выборов так и после них.

План Банковой, который уже оформлен в конкретные предложения, якобы заключаются в следующем. Садовой снижает градус критики Порошенко (как лично, так и и через свои медиа-ресурсы), переключаясь на критику Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко. Вакарчук не идет в президенты, а в первом туре призывает голосовать за Садового. Это, по задумке президента, позволит сбить критику Порошенко "справа" (то есть с националистический и майдановских позиций), сделав более комфортную среду для его кампании "армия, мова, вира".

Перед вторым туром (если туда выходит Порошенко) между президентом с одной стороны и Садовым-Вакарчуком, а также пулом неких "реформаторов", "активистов" и "антикоррупционнеров" с другой стороны заключается публичный "меморандум второго срока" (название условное), где Порошенко обязуется, после своей победы на выборах, начать "прорывные реформы", привлекая к ним Садового и Вакарчука, а также "активистов-реформаторов-антикоррупционеров".

"Главная задача этого плана - перед первым туром снизить рейтинг Гриценко а также, отчасти, Зеленского, за счет фактора Вакарчука, который должен со своих позиций критиковать "слугу народа". А перед вторым туром, как предполагается, поддержка Садового и Вакарчука должна привлечь на сторону Порошенко голоса оппозиционно, но патриотически, настроенных украинцев, подарив им надежду на антикоррупционные реформы и смену курса на втором сроке. Если этот план будет реализован, то вероятность прохода Порошенко во второй тур видится высокой, с учетом того, что параллельно запущен процесс раскола "Оппозиционного блока", что позволит отобрать голоса у Юрия Бойко", - говорит источник.

По его словам, пока еще рано говорить о результатах переговоров с Садовым и Вакарчуком. "Но процесс потихоньку идет", - сказал источник.

"Переговоры идут"

Отметим, что пока шансы Садового на выборах выглядят не очень хорошими, мягко говоря. По опросам он получает 1,5-2%.

Однако, даже если он сможет отобрать у Гриценко несколько процентов, это будет сильная поддержка для Порошенко.

Правда, ранее ходили слухи об ориентации Садового на Тимошенко, для которой также не выгоден выход Анатолия Гриценко во второй тур (он для нее менее удобный противник, чем Порошенко).

Однако, источники в окружении мэра Львова подтверждают "Стране", что в последнее время начался переговорный процесс между Садовым и Порошенко.

"Действительно, предложения о сотрудничестве поступили. Но пока с нашей стороны нет решения. Взвешиваем ситуацию. Все очень неоднозначно", - сказал источник.

По его словам, мэру Львова предлагается прекратить жесткую критику Порошенко и переключится на "разоблачение" Гриценко и Тимошенко. Взаимен обещают пост премьера после выборов. Но пока непонятно как на это отреагирует сам Садовой.

"Андрей Иванович - слишком хитрый, чтобы верить обещаниям президента. Ближе к выборам он будет решать, кого поддержать - Порошенко или Тимошенко. Его главная задача - сохранить присутствие "Самопомощи" в Раде, рейтинг которой колеблется на грани прохождения. То есть, ему нужно на выборах набрать не менее 5 процентов. А как это лучше сделать - договорившись с Порошенко или же наоборот его нещадно критикуя - разберемся по ходу", - сказал нам источник в окружении мэра.

Официально у Садового категорически опровергают информацию о переговорах с Порошенко.

По словам Олега Березюка, руководителя фракции "Самопомощь" в Верховной Раде, Администрация президента путем давления и угроз пытается склонить львовского мэра к содействию в президентской кампании.

"Президентская администрация оказывает системное давление на Садового и "Самопомощь", - говорит "Стране" Березюк. - Чего только стоит устроенная ими прошлогодняя "мусорная блокада" Львова. А на прошлой неделе во Львов прислали десант из 60 сотрудников КРУ, чтобы Андрей Иванович начал "кооперироваться" с президентом. В Одессу не посылали, в Харьков не посылали, а вот во Львов отправили, чтобы побудить Садового и "Самопомощь" к сотрудничеству во время выборов. Это такая советско-тираническая привычка олигархата побудить человека к чему-то угрозами и шантажом, если он не хочет и сопротивляется".

Информацию об ориентации Садового на Тимошенко, которая циркулировала ранее, Березюк также отмел.

"Это тоже абсурд. Ведь что представитель "Батькивщины", что представитель БПП - из одного круга олигархического консенсуса, и они руководят государством на протяжении последних 15 лет", - сказал "Стране" глава фракции.

На вопрос поддержит ли Вакарчук Садового, Березюк ответил уклончиво, лишь подтвердив их недавние встречи.

"У Садового с Вакарчуком хорошие отношения, они встречались, встречались командами, вели разговоры. Святослав - человек, который видит Украину по-современному. А что он уже сделает - это будет его личное дело", - говорит соратник мэра Львова.

"Вакарчук дружит с Садовым"

Что касается Вакарчука, то официально он, как известно, свои президентские планы пока не комментирует вообще.

С одной стороны, он развил большую публичную активность, что может свидетельствовать о его подготовке к выборам. С другой - говорит, что должность президента его не интересует.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - Прим.Ред.), Меня интересуют изменения в стране", - сказал он во время недавней лекции в Харькове.

Правда, рейтинги пока у Вакарчука небольшие и он точно не попадает во второй тур, проигрывая Зеленскому и прочим лидерам гонки.

В окружении музыканта "Стране" крайне неопределенно ответили на вопрос пойдет ли Святослав на выборы - мол, об этом знает только "сам Слава".

Эксперты склоняются к мысли, что музыкант не будет выдвигать свою кандидатуру.

"У Вакарчука нет на сегодня поддержки, которая позволяла бы ему говорить о серьезной, самостоятельной игре", - говорит глава центра Балто-Чернорских исследований Ирина Верещук.

Может ли он в таком случае поддержать Садового?

По мнению Верещук, Вакарчук вряд ли можно назвать политическим партнером мэра Львова, но он может выступить в его поддержку.

"У Садового и Вакарчука - хорошие человеческие отношения", - говорит эксперт.

Уроженец Львова Вакарчук, например, ежегодно бывает на джазовом фестивале, который проводится под эгидой Садового.

"Они действительно дружат, Вакарчук может стать хорошим ВИП-агитатором для Садового", - сказали нам во львовской мэрии.

Также любопытно, что за последнее время лидер "Океана Эльзы" сразу несколько раз проехался по Владимиру Зеленскому.

"Президент - это не роль в сериале, президент - это серьезное дело. И давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты или не уйдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает", - сказал Вакарчук.

"Я такого политика (Зеленского - Прим.Ред.) не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж фильма "Слуга народа" - Прим.Ред.). Это очень интересный политик, но по Конституции он не гражданин Украины, и не жил здесь последние 10 лет - и, к счастью или к несчастью, - не может баллотироваться. У меня мало знаний об этом человеке", - попытался иронизировать певец во время лекции "Мир 2019. Что изменится уже завтра?".

В тоже время, он дал понять, что не хотел бы поддерживать кого-либо из политиков.

"Они хотят сделать меня частью игры. Мол, если я буду менять страну, то только вместе с ними", - сказал Вакарчук на той же лекции, добавив, что постарается принять наиболее эффективное решение, от которого "выиграли бы все".

"Вероятность обмана слишком большая"

Эксперты скептически оценивают перспективы реализации "хитрого плана" Порошенко по Садовому и Вакарчуку.

Политолог Константин Бондаренко полагает, что Садовой вряд ли поверит в обещание премьерства.

"Он чудесно понимает, что поскольку президент формально не влияет на процесс назначения премьера, то может быть банальный кидок - мол, я же старался, а коалиция не смогла набрать голосов. Тем более, что Садовой особо погоду не делает: его пара процентов рейтинга вряд ли спасут Порошенко", - сказал "Стране" Бондаренко.

С ним солидарна и Ирина Верещук.

"Возможно, определенные переговоры Садового и Порошенко и продолжаются, но рейтинг президента сегодня не позволяет говорить об уверенности в победе. Садовому уже предлагали пост премьера и он отказывался, поскольку хорошо понимает все политические и личные риски, которые несет эта должность сегодня. Садовой будет играть свою игру, пытаясь нарастить как собственный, так и партийный потенциал, понимая, что любые гарантии и обещания Порошенко является лишь очередной попыткой выдержать ситуацию", - говорит Верещук.

Эксперт Руслан Бортник не исключает вариант союза Садового с Порошенко, но все же считает его маловероятным.

"Да, такие договоренности могут быть, но мне кажется, сегодня они и Порошенко не очень нужны, да и для самого Садового это было бы катастрофой. У Порошенко шансов на победу немного, президент стал токсичным, поэтому информация об их союзе, которая давно гуляет, выглядит как атака на Садового и элемент его дискредитирования. Конечно, Порошенко мог бы быть заинтересован в рейтингах Садового, но у них разные электораты и передать эти рейтинги невозможно. Мешать же ему или помогать Садовой может только по Львову и Львовской области, где к его мнению прислушиваются и где у него мощные медиа-ресурсы. А судьба победителя будет решаться в центральных и южных регионах", - говорит "Стране" Бортник.