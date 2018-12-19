Бойко лидирует в президентском рейтинге в Луганской области - соцопрос

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко является лидером президентского рейтинга в Луганской области – его готовы поддержать 22,5% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 16 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Луганской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За главу Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 13,4% респондентов, за шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского – 12,5%, за народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 12,2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 8,5%, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 6,1%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - 3,5%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 3,3%, за лидера партии "Основа" Сергея Таруту - 3,1%.

Рейтинг других кандидатов – не более 3%. В то же время, 32% жителей области не определились с выбором кандидата, почти 16% - не намерены участвовать в выборах.

В рейтинге партий лидирует "Оппозиционный блок", который поддерживают 23,7% тех, кто определился и примет участие в выборах. За "Батькивщину" готовы отдать свои голоса 13,3%, за партию "Наши" - 11,1%, за партию "Слуга народа" - 9,8%, "За життя" - 8,8%, за Радикальную партию - 6,6%, за партию "Наш край" - 4,4%, за "БПП Солидарность" - 4,1%.

Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, почти каждый четвертый житель области не определился с выбором партии, каждый пятый - не намерен голосовать.