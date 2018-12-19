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17:53 19.12.2018

В "Оппоблоке" заявили, что власть участвует в рейдерском захвате политпартии

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В "Оппоблоке" заявили, что власть участвует в рейдерском захвате политпартии

Депутаты от "Оппозиционного блока" заявляют, что Министерство юстиции умышленно не выполняет решение суда о запрете регистрации каких-либо изменений относительно политической партии.

"В нарушение установленного законом порядка Министерство юстиции не исполнило определение суда, а переслало его в исполнительную службу, чтобы потянуть время. Таким образом государственный орган выступил на стороне политических рейдеров, подыгрывая своим партнерам из власти, которые хотят захватить "Оппозиционный блок". Это умышленное прямое нарушение закона, поскольку не выполняется решение суда, которое обязан незамедлительно исполнить Минюст", - говорится в тексте заявления, сообщает пресс-служба партии.

Оппозиционеры подчеркнули, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

"Мы подаем заявление о совершении сотрудниками Минюста должностного преступления. Также данная ситуация находится на контроле у наших международных партнеров: мы ежедневно информируем их о развитии событий и всех неправовых действиях власти по отношению к объединённой оппозиции. Мы еще раз обращаемся ко всем должностным лицам Министерства юстиции и других государственных органов, – не выполнять преступные приказы уходящего режима. Все его преступные действия будут расследованы, а виновные – наказаны", - подытожили нардепы.

Теги: #оппоблок
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