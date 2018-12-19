Садовый: Авиация - один из ключевых элементов запуска экономики страны

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый уверен, что авиация - один из ключевых элементов запуска экономики страны.

"Плюс авиация - это артерии, которые объединяют страну. В стране, которая называет себя авиационным государством, должны появиться недорогие авиасообщение между всеми городами, а не только через Киев и за все деньги, которые сейчас есть", - сказал А.Садовый.

Политик также отметил, что за последний год в экономику Львова зашло более 17 миллиардов гривен от туризма.

"Это уже настоящая индустрия, которая кормит десятки тысяч человек. Рост за последние 7 лет - почти в 4 раза", - добавил А.Садовый.