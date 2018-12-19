Рабинович: Очередной заем от МВФ - это лишь предвыборный ресурс, который власть выторговала для себя за счет населения

Нынешнее правительство пытается выдать получение очередного займа от МВФ за большую победу для страны, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Рабинович.

"На самом деле - это всего лишь предвыборный ресурс, который чиновники выторговали для себя за счет населения и национальной экономики. Они в состоянии только набирать долги и "пилить" бюджетные деньги", - написал В.Рабинович в Фейсбук в среду.

По словам оппозиционного политика, внешний государственный долг Украины уже составляет более 47 млрд. долларов. В частности перед МВФ около 12 млрд. долларов.

"Страна постоянно живет в состоянии отложенного дефолта, а "вожди" экономики перекладывают всю тяжесть войны и кризиса на плечи людей. Нам говорят, что сотрудничество с МВФ откроет дорогу инвестициям. Но в Украине при этом правительстве никто не хочет вкладывать деньги. По сравнению с 2010-2013 годами объем прямых иностранных инвестиций сократился в 3 раза. Причем, за 10 месяцев 2018 года в страну удалось привлечь лишь 1,8 млрд долларов", - подчеркнул В.Рабинович.

"Инвесторов пугает война и тотальная коррупция, отталкивает деградация национальной экономики и бедность населения. Даже кредиторы с МВФ все меньше доверяют украинскому правительству. Цена кредитов для страны и людей становится все больше", - добавил политик.

По его словам, "кредитная наркомания" власти оборачивается для украинских семей постоянным ухудшением уровня жизни.

"За пять лет в 10 раз выросли цены на газ, почти в 5 раз коммунальные тарифы, закрываются школы, ПТУ, увольняются учителя, проведена антисоциальная пенсионная "реформа" и продолжается планомерное разрушение системы здравоохранения. При этом в каждом бюджете растут расходы на войну, содержание силовиков и чиновников. Обогащаясь на войне и коррупции, эти расходы правительства сокращать не желают", - отметил парламентарий.