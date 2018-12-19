Тимошенко и Бойко лидируют в президентском рейтинге в Запорожской области – соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко являются лидерами президентского рейтинга в Запорожской области – их готовы поддержать 22,0% и 18,3% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Запорожской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За шоумена, лидер партии "Слуга народа" Владимира Зеленского в области готовы проголосовать 14,1% респондентов, за действующего президента Украины Петра Порошенко- 8,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 7,5%, народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева – 6,5%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 5,1%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - 3,8%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, 18% опрошенных не хотят принимать участия в голосовании, еще 13% не определились с выбором кандидата.

Почти четверть в Запорожской области опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, возросло в три раза. В победе П.Порошенко уверены 15% (в 2017 - 22%). Победу Ю.Бойко видят около 10%. В положительный результат других кандидатов верят не более 4% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко и Ю.Бойко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 60% опрошенных.

В рейтинге партий лидируют "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". Их готовы поддержать 24,0% и 21,6% соответственно среди тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 11,3%, за "БПП Солидарность" - 9,3%, за Радикальную партию - 7,0%, партию "Наши" - 6,1%, за "Гражданскую позицию" - 5,9%, за партию "За життя" - 4,5%. Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, четверть опрошенных не намерены участвовать в выборах, еще 13% - не определились с выбором партии.