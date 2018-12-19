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17:02 19.12.2018

Бойко: Команда "Оппозиционной платформы - За життя" добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной войны

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Бойко: Команда "Оппозиционной платформы - За життя" добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной войны

Конституционный Суд признал неконституционным решение об отмене льгот ветеранам Великой Отечественной войны, принятое Верховной Радой законом №76-VIII в 2014 году, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя".

"Такое решение КСУ - результат слаженной работы депутатов-оппозиционеров и ветеранских организаций", - отметил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Восстановление льгот и компенсаций для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, людей, имеющих особые заслуги перед Отечеством - это еще одна победа оппозиции в борьбе против бездумных и антисоциальных действий власти. Закон, проголосованный парламентским большинством в декабре 2014 года, фактически разделил ветеранов на две группы: "хороших" ветеранов АТО, в которых никаких преференций никто не отбирал, и "плохих" ветеранов Великой Отечественной, чей подвиг власть усиленно пытается забыть", - сказал народный депутат.

Оппозиционер отметил, что представление в КСУ инициировала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Наталия Королевская.

"И вот, спустя три года, законные требования были удовлетворены, и справедливость по отношению к этим людям восторжествовала. Решение КСУ - это еще одна победа команды оппозиционеров в борьбе за защиту прав граждан", - подчеркнул Ю.Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #ксу #ветераны_вов
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