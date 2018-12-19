Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Сумской области - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Сумской области – ее готовы поддержать 23,7% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Сумской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 10,3% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 10,0%, за шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского – 9,7%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 8,2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,9%, за внефракционного народного депутата Александра Шевченко – 5,6%, за музыканта Святослава Вакарчука – 3,5%, за нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 3,0% респондентов. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. 22,1% опрошенных не определились с выбором кандидата, еще 14,2% не намерены участвовать в голосовании.

17% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, несколько возросло. В победе П.Порошенко уверены 8% (в 2017 - 10%). Победу Ю.Бойко видят вероятной около 4%, а В.Зеленского и А.Гриценко - по 3%, О.Ляшко - 2%. В победу других кандидатов верят менее 2%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко и Ю.Бойко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 43% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 25,9% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа"готовы отдать голос 10,1%, за "Гражданскую позицию" - 9,5%, за "БПП Солидарность" - 9,2%, за "Оппозиционный блок" - 7,9%, за Радикальную партию - 5,6%, за партию "Укроп" - 5,1%. Рейтинг других партий не более 4%. В то же время, 20,2% не определились с выбором, 17,2% - не намерены участвовать в выборах.