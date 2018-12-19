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Выборы

15:11 19.12.2018

В Черновицкой области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко - опрос

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В Черновицкой области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко - опрос

В Черновицкой области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 21,1% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 5 декабря 2018 года.

За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 11,9%, Юрия Бойко и Владимира Зеленского - 10,7% и 10,5% соответственно, Анатолия Гриценко - 8,8%, Олега Ляшко - 8,2%, Александра Шевченко - 7,3%, Святослава Вакарчука - 6,2%, Андрея Садового и Арсения Яценюка - по 4,1%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, 16,6% жителей области не определились с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 12,2%, БПП "Солидарность" и "Оппозиционный блок" - по 11%, "Гражданскую позицию" и "Радикальную партию" - 8,9% и 8,3% соответственно, "УКРОП" - 6,5%, "Народный фронт" и "Самопомич" - по 4,8%.

Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти 19% жителей области не определились с выбором партии, каждый десятый - не намерен голосовать.

Теги: #рейтинг #черновицкая_область #выборы #опросы2019
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