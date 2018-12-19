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14:51 19.12.2018

Богомолец: Вместо вузов батареи надо отключить в АП и парламенте

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Богомолец: Вместо вузов батареи надо отключить в АП и парламенте

Вместо того, чтобы переводить студентов на каникулы для экономии на коммунальных услугах, можно отключить отопление в Администрации Президента и Верховной Раде, заявила народный депутат Ольга Богомолец

"Я категорически не согласна с тем, что наши университеты должны экономить во время учебы зимой. Это - болезненное решение. Надо предоставлять университетам автономию, для того, чтобы они могли использовать технологии энергосбережения. Должен быть обязательный государственный заказ, университет должен четко понимать , какую помощь получит от государства в следующем году, чтобы планировать свой бюджет. Доступное обучение в теплых условиях для студентов - это необходимость", - сказала О.Богомолец во время дебатов с Дмитрием Добродомовым в эфире передачи "Президентский клуб".

Однако, по ее словам, можно отключить батареи в парламенте, "тогда народные избранники будут больше двигаться по залу".

"Если в университетах надо экономить на коммунальных услугах, давайте лучше отключим Администрацию Президента и парламент. Тогда, возможно, там будут приниматься более правильные решения", - предложила она.

Отметим, вчера стало известно, что студентов НУ Львовская политехника на два месяца отправят на вынужденные зимние каникулы ради экономии на отоплении в вузе. Такая же ситуация в Одесском национальном университете имени Мечникова - из-за недостатка средств на коммунальные услуги, с Нового года и до конца февраля вуз будет работать в ограниченном режиме.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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