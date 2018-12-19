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Выборы

14:29 19.12.2018

Более 170 громад лишают права выбора - Садовый

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Более 170 громад лишают права выбора - Садовый

Завтра - фактически последний день, когда Верховная Рада сможет проголосовать о назначении выборов в городах, селах и поселках - оставшихся без руководителей в связи со смертью, отставкой или отстранением, сообщил лидер "Самопомичи" Андрей Садовый.

Политик отмечает, что власти сейчас выгодно, чтобы не было местных глав.

"Я не знаю ни одного случая, когда президенту или премьеру нужно было какое-то решение от Верховной Рады, и этого бы не произошло. Все делается моментально. Наиболее вопиющий случай - изменение закона, чтобы назначить Генерального прокурора без юридического образования. А этот вопрос принципиально не голосуется! Хотя все говорят о важности децентрализации. Почему? Потому что им выгодно, чтобы не было глав. Так городом легко манипулировать и извлекать из него ресурсы. Децентрализация - это прежде всего право выбора. А его украинцев лишают", - отметил А.Садовый, сообщает пресс-служба "Самопомичи".

Политик также привел пример Срибнянской объединенной территориальной громады в Черниговской области. Председателя громады Олега Куделю выбрали 29 октября 2017, а через месяц, на первой же сессии после присяги, депутаты от БПП инициировали голосования и отправили его в отставку. Эта громада уже больше года без руководителя. Более двух лет прошло с момента смерти мэра Луцка - Верховная Рада выборы тоже не назначает.

"Надо, чтобы Верховная Рада немедленно проголосовала и объявила выборы в 177 ОТГ. Если этого не будет, тогда разговоры о децентрализации - просто замыливание глаз. Фракция" Самопомич"в парламенте будет требовать завтра вынесения на рассмотрение Верховной Рады постановления о назначении внеочередных выборов в громадах, оставшихся без руководителей", - добавил А.Садовый.

Теги: #громады #украина #садовый
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