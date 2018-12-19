Выборы2019

Выборы

13:49 19.12.2018

Нардеп от "Народного фронта": Парламент должен противостоять кремлевскому реваншу в органах власти

2 мин читать
Нардеп от "Народного фронта": Парламент должен противостоять кремлевскому реваншу в органах власти

Народные депутаты должны противостоять кремлевскому реваншу в органах власти - в центре и на местах, заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы, как народные депутаты, должны не допустить реванша в Украине. Если кто-то думает, что кремлевский реванш - это просто штамп, которым просто пугают и это не касается его лично или Украины в целом, то могу разочаровать. В органах местного самоуправления реванш идет полным ходом", - сказал М.Бурбак с трибуны парламента в среду, сообщают в пресс-службе партии.

По его словам, захват власти прокремлевскими силами уже произошел в Черновцах.

"Это в центре Медведчук и часть "Опоблока" недавно объединились, а на местах этот тандем давно "дружит" против украинского народа", - подчеркнул руководитель фракции.

Он рассказал, что в Черновицком городском совете в июле представители такого политического тандема сместили с должности законно избранного мэра Алексея Каспрука.

"И сразу показали, как они умеют хозяйствовать: на все должности поставили своих управляющих, и не важно, что нет ни опыта, ни специального образования - главное, чтобы хорошо умел воровать", - сказал М.Бурбак.

Политик отметил, что среди афер "новой городской власти" - наспех созданные фирмы для обслуживания многоквартирных домов, где на момент проведения конкурса был зарегистрирован один человек в штате. Кроме того, Государственная фискальная служба обнародовала данные о неуплате налогов этими фирмами.

"За 5 месяцев такого хозяйствования город выглядит, как после бомбежки - дороги перекопаны. Потому что в начале зимы они взялись класть асфальт", - добавил руководитель фракции.

Если парламент не остановит "это ползучее кремлевское болото", оно может распространиться и на другие городские или поселковые советы. "У нас впереди президентские и парламентские выборы", - подчеркнул М.Бурбак.

Теги: #бурбак #максим_бурбак #народный_фронт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Народный фронт" инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине

Нардепы от БПП и РПЛ требуют от Тимошенко публичных объяснений по поводу ее злоупотреблений за годы пребывания в политике

Яценюк прокомментировал решение парламента о прекращении договора о дружбе с РФ

Яценюк: В политике почти нет людей, которые понимают, что делать в стране

Яценюк: Часть плана Путина в 2014 году - расчленить Украину, воспользовавшись хаосом

В "Народном фронте" сказали, когда определятся с кандидатом в президенты

"Народный фронт" поддержит увеличение состава ЦИК, если это позволит решить вопрос его обновления - Пашинский

"Народному фронту" не удается заручиться поддержкой украинцев для прохождения в Раду

Готовится представление в КС для переноса даты выборов президента Украины - Емец

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Херсонской области - опрос

Тимошенко и Шевченко лидируют в президентском рейтинге в Ивано-Франковской области - опрос

И.Кива: Разрешение продажи земли – это осознанное уничтожение народа

Бойко: Кредит МВФ – это не подарок, а результат провальной политики правительства

Рейтинг: Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Волынской области

Вилкул: Если бы правительство проиндексировало пенсии по данным Госстата, они были бы на тысячу гривен больше

Наливайченко поздравил всех украинцев с праздником Святого Николая

Безсмертный: Украине достаточно полгода, чтобы убедить Европу в усилении санкций против РФ

Гриценко: Пусть святой Николай придаст силы украинским военным морякам, которые находятся в плену РФ

Тимошенко: Давайте попросим святого Николая помочь нам и Украине

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА