Нардеп от "Народного фронта": Парламент должен противостоять кремлевскому реваншу в органах власти

Народные депутаты должны противостоять кремлевскому реваншу в органах власти - в центре и на местах, заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы, как народные депутаты, должны не допустить реванша в Украине. Если кто-то думает, что кремлевский реванш - это просто штамп, которым просто пугают и это не касается его лично или Украины в целом, то могу разочаровать. В органах местного самоуправления реванш идет полным ходом", - сказал М.Бурбак с трибуны парламента в среду, сообщают в пресс-службе партии.

По его словам, захват власти прокремлевскими силами уже произошел в Черновцах.

"Это в центре Медведчук и часть "Опоблока" недавно объединились, а на местах этот тандем давно "дружит" против украинского народа", - подчеркнул руководитель фракции.

Он рассказал, что в Черновицком городском совете в июле представители такого политического тандема сместили с должности законно избранного мэра Алексея Каспрука.

"И сразу показали, как они умеют хозяйствовать: на все должности поставили своих управляющих, и не важно, что нет ни опыта, ни специального образования - главное, чтобы хорошо умел воровать", - сказал М.Бурбак.

Политик отметил, что среди афер "новой городской власти" - наспех созданные фирмы для обслуживания многоквартирных домов, где на момент проведения конкурса был зарегистрирован один человек в штате. Кроме того, Государственная фискальная служба обнародовала данные о неуплате налогов этими фирмами.

"За 5 месяцев такого хозяйствования город выглядит, как после бомбежки - дороги перекопаны. Потому что в начале зимы они взялись класть асфальт", - добавил руководитель фракции.

Если парламент не остановит "это ползучее кремлевское болото", оно может распространиться и на другие городские или поселковые советы. "У нас впереди президентские и парламентские выборы", - подчеркнул М.Бурбак.