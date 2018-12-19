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13:40 19.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Херсонской области - опрос

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Херсонской области - опрос

Лидером президентского рейтинга в Херсонской области является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

Так, Ю.Тимошенко в области готовы поддержать 22,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах. Шоумена Владимира Зеленского - 16,9%, Юрия Бойко - 12,4%, Петра Порошенко - 8,9%, Олега Ляшко - 8,8%, Анатолия Гриценко - 6,1%, Евгения Мураева - 4,6%.

 Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, каждый шестой житель области не определился с выбором кандидата, каждый пятый не хочет участвовать в выборах.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 22,2% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 14,2%, "Оппозиционный блок" - 11,2%, "Гражданскую позицию" - 9,6%, БПП "Солидарность" - 8,5%, "Радикальную партию" - 8,2%, "УКРОП" – 6,0%.

Рейтинг других партий - менее 5%. В то же время, каждый шестой житель области не определился с выбором партии.

Теги: #рейтинг #херсонская_область #выборы #опросы2019
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