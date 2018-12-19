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Выборы

13:30 19.12.2018

Тимошенко и Шевченко лидируют в президентском рейтинге в Ивано-Франковской области - опрос

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Тимошенко и Шевченко лидируют в президентском рейтинге в Ивано-Франковской области - опрос

Лидерами президентского рейтинга в Ивано-Франковской области является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и внефракционный народный депутат Александр Шевченко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 4 декабря 2018 года.

Так, за Ю.Тимошенко в области готовы проголосовать 22,5% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, А.Шевченко поддерживают 21,8%. За Анатолия Гриценко готовы отдать свой голос 11,9%, Петра Порошенко - 11,6%, Святослава Вакарчука - 8,7%, Владимира Зеленского - 7,6%, Андрея Садового - 4,4%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, 22,9% жителей области не определились с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 23% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "УКРОП" готовы отдать свои голоса 19,6%, "Гражданскую позицию" - 10,5%, "Слугу народа" - 9,3%, БПП "Солидарность" - 9%, ВО "Свобода" и "Самопомич" - 8,8% и 8,2% соответственно.

Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором партии, каждый седьмой - не намерен голосовать.

Теги: #рейтинг #ивано_франковская_область #выборы #опросы2019
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