И.Кива: Разрешение продажи земли – это осознанное уничтожение народа

Земля – это единственное, что власть еще не отобрала у людей, а снятие моратория на ее продажу приведет к еще большему обнищанию народа и фактически к его уничтожению, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"У людей осталась только земля. Сегодня власть пытается отобрать то, что еще не удалось украсть. У людей нет денег покупать участки, они обнищали. Продав за бесценок последнее жадным олигархам, народ и страна будут уничтожены", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

По его словам, существующие и новосозданные государственные регистраторы упрощают чиновникам "приобретать" землю.

"Сами нотариусы сегодня видят проблему в введении государственных регистраторов. Их готовят для того, чтобы быстро оформить сделку: нотариусов в селе нет, а землю оформлять нужно", – пояснил глава СПУ.