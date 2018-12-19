Бойко: Кредит МВФ – это не подарок, а результат провальной политики правительства

Кредит МВФ – это не подарок, а результат провальной политики сегодняшнего правительства, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Я считаю, что это не подарок, потому что кредиты надо отдавать. И в следующем году в результате "гениального" соглашения, которое было подписано прошлым министром финансов госпожой Яресько, нам придется отдавать почти треть бюджета. Поэтому кредит – это не подарок, это результат провальной политики сегодняшнего правительства, который провалил поддержку реального сектора экономики и пытается показать стране, что ей нужно выживать за счет кредитов, а не за счет собственной экономики, собственных предприятий. Поэтому я считаю, что эти деньги пойдут на возврат долгов, а получения инвестиций в экономику не будет", - сказал политик в кулуарах Рады в среду.

Стоит отметить, что сегодня МВФ одобрил программу помощи для Украины на 14 месяцев на сумму 3,9 млрд долл. Первый транш в размере 1,4 млрд долл. поступит до 25 декабря.