Вилкул: Если бы правительство проиндексировало пенсии по данным Госстата, они были бы на тысячу гривен больше

С 2014 года цены выросли в 2,5 раза, а соцстандарты проиндексированы только на 70%, заявил заместитель председателя партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, ссылаясь на данные Госстата.

"Если бы правительство проиндексировало пенсии даже по данным официальной статистики, пенсии были бы минимум на тысячу гривен в месяц больше. Дело в том, что с 2014 года, даже по данным Госстата, цены выросли в 2,5 раза, а социальные стандарты проиндексированы только на 70%", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду.

При этом А.Вилкул подчеркнул, что в долларовом эквиваленте минимальная пенсия в 2013 была 118 долларов (949 грн по курсу 8 грн/долл), а в 2019 будет в 53 доллара (1497 грн по курсу 28 грн/долл).