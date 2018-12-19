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11:34 19.12.2018

Наливайченко поздравил всех украинцев с праздником Святого Николая

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Наливайченко поздравил всех украинцев с праздником Святого Николая

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко поздравил всех украинцев с праздником Святого Николая.

"Искренне поздравляю вас с особым днем и волшебным праздником! Святой Николай дарит чудеса всем нам. Он приносит в наши дома добро, свет и радость. А вместе с ними - детский смех, счастливые глаза, радостные объятия и поцелуи. Свет надежды и тепло любви для каждого из нас!", - сказал политик.

Видео с поздравлениями В.Наливайченко обнародовал на своем YouTube-канале.

Теги: #видео2019 #украинцы #праздник #наливайченко
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