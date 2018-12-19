Безсмертный: Украине достаточно полгода, чтобы убедить Европу в усилении санкций против РФ

Сохранение санкций против России является одним из крупнейших внешнеполитических достижений Украины за 2018 год, однако нашему государству сейчас надо активнее работать для того, чтобы после военного обострения в Черном и Азовском морях санкции против РФ были усилены, считает политик, экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный.

"Если принять серьезные меры для координации стран в рамках Совета Безопасности ООН, а также поработать с Европарламентом, то, с моей точки зрения, достаточно полгода для того, чтобы убедить Европу в усилении санкций против России. Тем более, что ситуация в Азово-Черноморском бассейне ухудшается. Все зависит от активности украинской дипломатии", - сказал политик в эфире канала UATV во вторник.

По словам Р.Безсмертного, особых усилий для ужесточения санкций против РФ надо приложить в работе со странами юга Европы и Балкан.

"Влияние России и за рубежом гораздо сильнее, чем наличие достоверной информации о войне в Украине", - отметил он.

Экс-вице-премьер отметил, что Украина должна искать новые площадки и форматы для решения вопроса Донбасса, Крыма и Азова. Ведь 2018-й стал годом бездействия в пределах Нормандского формата (в Нормандскую четверку входят лидеры Украины, России, Франции и Германии).

"А если не работает этот формат, то очень скромные и достижения в Минской группе. Что может повлиять на результативность? Только выработки альтернативных форматов", - убежден политик.

По его мнению, Украине и России не избежать прямого диалога.

"На этапе, когда он невозможен на политическом уровне, надо переходить на технический уровень и хотя бы определять вопросы для обсуждения", - сказал Р.Безсмертный.

На таких переговорах политик предлагает прежде всего рассматривать вопросы социальной и экономической ситуации в Донбассе и в Крыму, а также заняться вопросом обмена пленными.