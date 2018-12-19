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10:31 19.12.2018

Гриценко: Пусть святой Николай придаст силы украинским военным морякам, которые находятся в плену РФ

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Гриценко: Пусть святой Николай придаст силы украинским военным морякам, которые находятся в плену РФ

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко поздравил украинцев с Днем святого Николая и попросил его добавить силы захваченным Россией украинским морякам.

"Святой Николай приносит радость детям, вместе с родительскими подарками под подушку, наша Аня тоже в вышитом сапожке что-то нашла и рассматривает перед школой. Как покровитель моряков, пусть Николай придаст силы нашим 24 военным морякам, захваченным в российский плен. С праздником Вас!" , - написал он на свой странице в Фейсбук.

При этом он добавил, что сегодня его команда работает в Светловодске, Александрии и Кропивницкому.

Теги: #анатолий_гриценко #гражданская_позиция #гриценко
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