Гриценко: Пусть святой Николай придаст силы украинским военным морякам, которые находятся в плену РФ

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко поздравил украинцев с Днем святого Николая и попросил его добавить силы захваченным Россией украинским морякам.

"Святой Николай приносит радость детям, вместе с родительскими подарками под подушку, наша Аня тоже в вышитом сапожке что-то нашла и рассматривает перед школой. Как покровитель моряков, пусть Николай придаст силы нашим 24 военным морякам, захваченным в российский плен. С праздником Вас!" , - написал он на свой странице в Фейсбук.

При этом он добавил, что сегодня его команда работает в Светловодске, Александрии и Кропивницкому.