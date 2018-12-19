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09:45 19.12.2018

Тимошенко: Давайте попросим святого Николая помочь нам и Украине

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Тимошенко: Давайте попросим святого Николая помочь нам и Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Днем ​​святого Николая.

"Николай - известный христианский святой и вне мира детских грез. Это человек, который прославился своими добрыми делами при жизни... Он освобождал пленников, исцелял больных, дарил пищу голодным, помогал бедным, был помощником и заместителем. Давайте и мы, уже взрослые, те, что перестали верить в чудеса, также попросим Николая помочь нам на нашем жизненном пути. Пускай поможет нам и Украине", - написала она на своей странице в Фейсбук в среду.

При этом Ю.Тимошенко призвала каждого присоединиться к добрым делам.

"А еще в День Николая в мире неформально отмечается международный день помощи бедным. Давайте и каждый из нас поможет кому-то. Хорошим делом, утешением, заботой или хотя бы добрым словом. Пусть сегодня в мире станет немного больше тепла, доброты и любви", - добавила политик.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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