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18:55 18.12.2018

Гриценко рассказал, как вдвое снизить стоимость лекарств

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Гриценко рассказал, как вдвое снизить стоимость лекарств

В Украине можно в два раза уменьшить стоимость лекарств, если уничтожить монополии, утверждает лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"В Польше, Германии, Нидерландах лекарства сейчас дешевле, чем в Украине. Как такое возможно? На самом деле их стоимость можно вдвое уменьшить, если убрать монополии", - заверил А.Гриценко во время пресс-конференции в Чернигове, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что фармацевтика очень грязная и коррупционная отрасль во всем мире. Поэтому власти надо очень тщательно ее отслеживать. Причем, речь не только о ценах на лекарства, но и об их качестве.

"Пошла тенденция, о том, что надо отменить проверки аптек. Этого категорически нельзя делать, потому что уже пошел контрафакт, 40-60% лекарств - не лекарство, а подделка, или мел. Представьте себе, человек платит за лекарства, а ей становится хуже. То есть, человек отдает последние деньги, а то может быть яд", - подчеркнул А.Гриценко.

Он отметил, что государство должно обеспечить контроль качества, а цену может уменьшить даже правительство своими решениями.

"За рубежом, когда прописывают рецепт, не пишут название лекарства. Пишут только химическую формулу. Вы приходите и покупаете то, что доступно по цене. У нас фармацевтические фирмы живут благодаря врачам и за счет людей. Эту грязную сферу надо вычистить и сделать лекарства доступными", - подытожил политик.

Теги: #лекарства #украина #гриценко
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