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18:43 18.12.2018

Ольга Богомолец обратилась к Виктору Ющенко и Леониду Кравчуку

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Ольга Богомолец обратилась к Виктору Ющенко и Леониду Кравчуку

Народный депутат Украины Ольга Богомолец обратилась к бывшим президентам Украины - Виктору Ющенко и Леониду Кравчуку - с призывом поддержать ее Стратегию сохранения человеческого потенциала, чтобы спасти украинскую нацию от вымирания, сообщает пресс-служба О.Богомолец.

"Я три года подряд обращаюсь с письмами к премьер-министру и президенту с просьбой создать отдельную группу по сохранению человеческого потенциала при Кабмине. Ответа - ноль. Единственное, что интересует эту власть - это следующие выборы. И до тех пор, пока в государстве не произойдет смена политических элит, пока не придут к власти люди, у которых Украина в сердце, пока мы будем менять одних олигархов на других, шансов для украинской нации - не будет. Я обращаюсь ко всем вам, чтобы вы меня не просто послушали, но и услышали ... Я жду нашу совместную реакцию и на поддержку всех вас, бывших президентов Украины и представителей этого форума. У нас нет шансов сохранить украинскую нацию, если мы не изменим государственную политику и наше личное отношение. Должны не посыпать голову пеплом, а действовать. Для этого есть четкие шаги - экономические, политические, стратегические", - сказала О.Богомолец во время выступления на форуме "Трансформация Украины".

По словам О.Богомолец, украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если имеющиеся темпы смертности и рождаемости будут сохранены.

Стоит отметить, что народный депутат разработала Стратегию сохранения человеческого потенциала, чтобы предотвратить это. В частности, она считает, что в Украине нужно внедрить опыт Польши и Израиля по использованию телекардиомониторинга. Также в государстве необходимо создать всеукраинскую сеть мобильных диагностических центров и увеличить финансирование медицинской сферы до уровня не менее 5% ВВП.

Теги: #медицина #богомолец #нация #украина #стратегия
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