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18:24 18.12.2018

Ляшко: Премия педагогам должна быть не меньше депутатской зарплаты

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Ляшко: Премия педагогам должна быть не меньше депутатской зарплаты

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко возмутился решением правительства повысить зарплаты прокурорам на 25%, тогда как дать ежегодную премию заслуженным педагогам на уровне месячной зарплаты народных депутатов власть не может.

Политик требует от властей пересмотреть размер этих премий и оценить труд педагогов.

"Этих педагогов, которые получат ежегодную премию Верховной Рады, 28 на всю страну. И эта премия меньше, чем зарплата народного депутата. Предлагаю к следующему голосованию пересчитать сумму премий заслуженным педагогам и значительно ее увеличить. Это будет справедливо!", - подчеркнул О.Ляшко, сообщает пресс-служба политика.

Нардеп подчеркнул, что высокую зарплату должны получать те люди, от которых зависит образование и здоровье нации, а не прокуроры и судьи.

"Власть устанавливает по 300 тысяч гривен зарплаты судьям, а говорит, что на зарплаты учителям и врачам денег нет. Более того, сегодня Кабмин принял решение и поднял зарплаты прокурорам на 25%. Не туда инвестируете, господа! Поэтому первое, что мы сделаем после президентских выборов - пересмотрим бюджет и радикально поднимем зарплаты учителям, врачам, воспитателям дошкольных учреждений, социальным работникам", - отметил политик.

Кроме того, О.Ляшко требует вернуть государственное финансирование профтехобразования.

"За финансирование ПТУ должно отвечать государство и работодатели, а не местные бюджеты. У нас в каждом райцентре учат экономистов и юристов, а затем эти талантливые дети на рынках стоят с тремя дипломами. При этом, стране не хватает строителей, столяров, механизаторов, шахтеров, учителей, врачей. Надо учить тех, кто будет зарабатывать и восстанавливать страну", - считает О.Ляшко.

Теги: #ляшко #педагоги #финансирование #украина
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