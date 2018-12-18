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Выборы

17:40 18.12.2018

Гриценко: Каждый голос будет защищен

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Гриценко: Каждый голос будет защищен

Команда Анатолия Гриценко сделает все возможное, чтобы избирательный процесс и день голосования прошли прозрачно, без фальсификаций и честно, заявил лидер "Гражданской позиции".

"Наша команда обезопасит результаты. Мы найдем решение, чтобы люди чувствовали себя уверенно и знали, что каждый голос будет защищен", - подчеркнул А.Гриценко во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба политика.

В то же время председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук, который будет отвечать в команде А.Гриценко за юридическое сопровождение всего избирательного процесса, отметил, что в день голосования по всей Украине будет задействовано 500 тысяч человек в составе избирательных комиссий, и более 2 миллионов - в качестве наблюдателей.

"Поэтому важно объединить человеческие ресурсы, чтобы обеспечить достаточное количество специально обученных людей от объединенной демократической оппозиции, выявлять и фиксировать нарушения в рамках действующего законодательства", - сказал Н.Катеринчук.

Он также добавил, что уже сейчас строятся сети скупок голосов избирателей по всей стране.

"Я уверен, что все, кто рассчитывают на скупки, получат сюрприз на этих выборах. У нас есть технология обнаружения таких сетей. Мы намерены их отслеживать и привлекать к уголовной ответственности тех, кто будет нарушать избирательное законодательство, скупая голоса", - заявил Н.Катеринчук.

Теги: #украина #выборы #гриценко
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