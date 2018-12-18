Ляшко предлагает обменять прах Столыпина на прах Довженко

Чтобы выполнить завещание Александра Довженко и перезахоронить его на родине, можно предложить россиянам обменять прах украинского кинорежиссера на прах Петра Столыпина, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"В своем дневнике Александр Довженко оставил завещание - он хотел хотя бы после смерти вернуться в Украину. Сталин фактически держал гениального деятеля киноискусства в "золотой" клетке. Российские власти не отпускают его прах даже после смерти - Александр Довженко похоронен на Новодевичьем кладбище. Мы можем россиянам предложить прах Столыпина или еще кого-то, за кого они борются. Давайте вернем наших самых выдающихся людей на родную землю", - обратился к властям политик, сообщают в пресс-службе РПЛ.