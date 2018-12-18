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17:01 18.12.2018

"Народный фронт" инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине

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"Народный фронт" инициирует создание ВСК по расследованию вмешательства России в выборы в Украине

Партия "Народный фронт" инициирует создание Временной следственной комиссии для расследования фактов вмешательства в избирательный, политический процесс и информационное пространство Украины Российской Федерацией и гражданами Украины, связанными с властью государства-агрессора, в частности Виктором Медведчуком, заявил председатель фракции Максим Бурбак.

"Мы требуем создания этой комиссии. Я направил письма ко всем главам фракций и жду ваши предложения по поводу представителей в эту комиссию. Это будет показательно, кто здесь за независимость Украины, а кто являются сторонниками Путина и его прокремлевских сил", - сказал он с трибуны парламента в понедельник, сообщается на сайте партии.

М.Бурбак напомнил, что "Народный фронт" неоднократно обращался в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы, чтобы они расследовали деятельность Медведчука в Украине. Однако никакой реакции нет, подчеркнул политик.

"Медведчук - это человек, который формирует прокремлевские политические партии в Украине, которые будут идти на выборы в следующем году, в парламент, и которые спокойно здесь сидят. Медведчук - это лидер ползучего кремлевского переворота, который мы не можем допустить в нашей стране. Из-за таких как Медведчук Россия будет пытаться подрывать украинское государство и вмешиваться в избирательный и политический процесс в Украине", - отметил руководитель фракции НФ.

Он подчеркнул, что до президентских выборов осталось 3 месяца, и парламент должен защитить их от вмешательства России.

Теги: #бурбак #максим_бурбак #народный_фронт
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